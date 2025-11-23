Nesër vazhdon gjykimi për Liridona Ademajn, vëllau i saj: Java qe po vjen eshte e veshtire per ne, bëhen dy vite nga vrasja e saj
Nesër do të vazhdoj gjykimi në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, më 29 nëntor 2023. Në lidhje me këtë, ka njoftuar vëllau i saj Leonard Ademaj i cili ka thënë se java që po vjen është shumë e vështirë për ta, pasi që me 29 nëntor bëhen dy vite nga vrasja e motrës së…
Nesër do të vazhdoj gjykimi në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, më 29 nëntor 2023.
Në lidhje me këtë, ka njoftuar vëllau i saj Leonard Ademaj i cili ka thënë se java që po vjen është shumë e vështirë për ta, pasi që me 29 nëntor bëhen dy vite nga vrasja e motrës së tij.
“Nuk ka fjale per te pershkruar pikellimin qe ndjejme per te. Vetem drejtesia e shpejte, profesionale dhe pa gabime mund te na lehtesoje dhimbjen e rende qe po e perjetojne femijet e saj dhe ne”, ka shkruar Leonard Ademaj në Facebook.
Liridona Ademaj dyshohet të jetë vrarë nga bashkëshorti i saj Naim Murseli, në bashkëpunim me Granit Plavën dhe Naim Kokallën, tre të akuzuarit për këtë vrasje. /Lajmi.net/
