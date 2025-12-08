Nesër varroset 47 vjeçarja që u gjet e vdekur në Lumbardh të Klinës

Gruaja që u gjet e vdekur në Lumbardh të Klinës do të varroset nesër. Trupi i pajetë i Hanumshahe Miftarit u gjet dje në lumin e fshatin Grabanicë të Klinës. Të shtunën, bashkëshorti i saj e kishte raportuar zhdukjen e saj në Polici. Për varrimin ka njoftuar familja e 47-vjeçares, shkruajnë mediat lokale. Varrimi do…

Lajme

08/12/2025 17:42

Gruaja që u gjet e vdekur në Lumbardh të Klinës do të varroset nesër.

Trupi i pajetë i Hanumshahe Miftarit u gjet dje në lumin e fshatin Grabanicë të Klinës.

Të shtunën, bashkëshorti i saj e kishte raportuar zhdukjen e saj në Polici.

Për varrimin ka njoftuar familja e 47-vjeçares, shkruajnë mediat lokale.

Varrimi do të bëhet në fshatin Brovinë të Gjakovës.

 

Artikuj të ngjashëm

December 8, 2025

Bajrami thotë se për periudhën 2021-2023, Kosova humbi 131 milionë euro...

December 8, 2025

Refuzohet ankesa e LVV-së për qendrat e votimit jashtë Kosovës

Lajme të fundit

Bajrami thotë se për periudhën 2021-2023, Kosova humbi...

Refuzohet ankesa e LVV-së për qendrat e votimit jashtë Kosovës

Aksident në Leshan të Pejës, tre persona të lënduar

Presidenti i Hungarisë nis vizitën e parë zyrtare...