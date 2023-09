Nesër themelohet Komisioni Hetimor lidhur me rezervat shtetërore Deputetët e Kuvendit të Kosovës, të enjten do t’i kenë tri seanca plenare. Në seancën e parë përshihet të mbahet në ora 10:00 do të diskutohen pesë pika. Ndërsa seanca e dytë pritet të fillojë në ora 13:00 dhe e treta në orën 14. Në seancën e orës 13:00, parashihet të themelohet Komisioni Hetimor Parlamentar…