Nesër tërhiqet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimet e zgjedhjeve lokale
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) organizon të enjten tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike të certifikuara në fletëvotimet e zgjedhjeve lokale më 12 tetor 2025.
Tërheqja e shortit do të bëhet nga ora 11:00, thuhet në njoftimin për media nga KQZ-ja.
Më 12 tetor 2025 do të mbahen zgjedhjet e rregullta për kryetar të komunave dhe asamblistë të kuvendeve komunale.