Nesër tentimi numër 20-të për ta konstituar Kuvendin Deputetët e zgjedhur nga zgjedhjet e 9 shkurtit do të mblidhen përsëri për të votuar ”pro”, ”kundër” apo abstenuar lidhur me kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Siç duket Lëvizja Vetëvendosje do të kandidojë përsëri Albulena Haxhiun për kryetare. Mirëpo Opozita nuk po pajtohet asesi që të votojë ”pro” propozimit nga LVV-ja. Ditë më parë Presidentja…