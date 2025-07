Nesër temperaturat deri në 28 gradë Celsius Nesër parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, parashihet që vende-vende priten riga shiu, me temperaturat minimale që do lëvizin nga 14 e 17°C, kurse temperaturat maksimale: 25 – 28°C Era pritet të fryej nga veriperëndimi, 1–8 m/s.