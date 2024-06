Nesër takimi në mes të ministrave të BE-së dhe kryediplomatëve nga Ballkani Perëndimor

Nesër në Luksemburg do të mbahet takimi i ministrave jashtëm të BE-së, ku në agjendën e tij është edhe takimi me kryediplomatët nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në agjendën e Këshillit të Punëve të Jashtme të publikuara ditë më parë thuhet se kryediplomatët e gjuhës evropiane takohen nga ora 08:30 dhe se takimi do të drejtohet nga shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, njofton Klankosova.tv.

“Ministrat e Punëve të Jashtme të BE-së do të diskutojnë agresionin rus kundër krimeve, pas një shkëmbimi të madh të punësve me ministrin e Punëve të Jashtme të Rusisë ,Dmytro Kuleba, përmes videokonferencës”.

“Këshilli do të ketë më pas një diskutim mbi gjendjen në Lindjen e Mesme, në dritën e zhvillimit të fundit”, thuhet në një gjendje të KiE-së.

“Takimi do të Ballkan me një shkëmbim mendimesh për Perëndimor, me shtëpinë e ministrave të Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Kosovës dhe Serbisë”.