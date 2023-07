Nesër takimi informal i Ramës me liderët e rajonit, nuk dihet nese Kurti do të jetë pjesëmarrës Të hënën më 17 korrik, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të presë në Tiranë në një takim informal liderët e rajonit si dhe komisionerin e BE-së për Zgjerimin dhe Fqinjësinë e Mirë, Oliver Varhelyin. Takimi vjen në kuadër të përgatitjeve të Samitit për Procesin e Berlinit që do të mbahet në Tiranë më 16…