​Nesër takimi i radhës në Bruksel, optimizëm rreth marrëveshjes për dinarin Një ditë para takimit të radhës të kryengociatorëve në Bruksel ka optimizëm se do të arrihet një zgjidhje për çështjen e dinarit. Njohësit e procesit të dialogut vlerësojnë se në takimin e tretë ndërmjet kryengociatorit kosovar, Besnik Bislimi dhe homologut të tij serb, Petar Petkoviq do të gjendet kompromisi edhe me insistimin të BE-së. Sipas…