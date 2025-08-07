Nesër, sy e veshë nga Gjykata Kushtetuese – pritet vendim i ri për zhbllokimin e ngërçit institucional
Nesër, 8 gusht, shënon ditën e fundit të pauzës së vendosur nga Gjykata Kushtetuese për Kuvendin e Kosovës, pas dështimit të tij për t’u konstituuar në afatin e parë 30-ditor, i cili përfundoi më 27 korrik. Pas 54 tentimeve radhazi, partitë politike nuk arritën të gjejnë konsensus për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit, ndërsa Lëvizja…
Lajme
Nesër, 8 gusht, shënon ditën e fundit të pauzës së vendosur nga Gjykata Kushtetuese për Kuvendin e Kosovës, pas dështimit të tij për t’u konstituuar në afatin e parë 30-ditor, i cili përfundoi më 27 korrik.
Pas 54 tentimeve radhazi, partitë politike nuk arritën të gjejnë konsensus për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje mbeti e palëkundur në qëndrimet e saj – duke insistuar në votim të fshehtë dhe në kandidaturën e Albulena Haxhiut, transmeton lajmi.net
Kjo bllokadë politike çoi në pezullimin e përkohshëm të seancave dhe në një situatë të paprecedentë institucionale.
Nesër pritet që Gjykata Kushtetuese të dalë me një vendim të ri, i cili do të qartësojë hapat e mëtejmë kushtetues dhe institucionalë për zhbllokimin situatës./lajmi.net/