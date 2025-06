Nesër shumë nxehtë, kaq pritet të jenë temperaturat

Fundjava që po vjen do të jetë e nxehtë. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës të shtunën dhe të parashihen që temperaturat të arrijnë deri në 34 gradë Celzius.

“Të shtunen parashihet të mbajë mot me diell.Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30-34 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesiaht nga jugperendimi me shpejtësi 1-3m/s”.

“Të dielen do të mbajë mot me diell dhe pjeserisht i vranët. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30-34 gradë Celsius”, njofton ky institut.

Sipas IHK-së, indeksi UV mbetet shum i lartë, prandaj këshillat e IKSHP mbeten në fuqi edhe pë një periudhë kohore.