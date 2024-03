Nesër seancë solemne në Kuvend – Shënohet 26 vjetori i Epopesë së UÇK-së Nesër do të mbahet seancë solemne në Kuvendin e Kosovës. Kjo bëhet me rastin e shënimit të 26-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, shkruan lajmi.net. Seanca do të mbahet nga ora 10:00, në Kuvendin e Kosovës Njoftimi i plotë: Nga: Drejtoria për media dhe marrëdhënie me publikun Për: Media Lënda: Njoftim Data: 5 mars 2024 Dita: E martë Seancë solemne…