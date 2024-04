Nesër seancë solemne në Kuvend për 25 vjetorin e Betejës së Koshares Kuvendi i Kosovës nesër do të mbajë seancë solemne për shënimin e 25 vjetorit të Betejës së Koshares. Seanca solemne do të mbahet me datën 4 prill 2024 në ambientin e Kuvendit në ora 10:00 të mëngjesit.