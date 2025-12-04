Nesër seanca konstituive në kuvendin komunal në Lipjan, do të betohet Imri Ahmeti

Më 5 dhjetor në ora 10:00 do të mbahet seanca konstituive në kuvendin komunal të Lipjanit, ku edhe do të betohet kryetari i zgjedhur Imri Ahmeti. “Gjatë seancës: Anëtarët e sapozgjedhur të Kuvendit do të bëjnë betimin solemn; Më pas, Kryetari, z. Imri Ahmeti, do të bëjë betimin si Kryetar i Komunës së Lipjanit. Pas…

Lajme

04/12/2025 14:49

Më 5 dhjetor në ora 10:00 do të mbahet seanca konstituive në kuvendin komunal të Lipjanit, ku edhe do të betohet kryetari i zgjedhur Imri Ahmeti.

“Gjatë seancës: Anëtarët e sapozgjedhur të Kuvendit do të bëjnë betimin solemn; Më pas, Kryetari, z. Imri Ahmeti, do të bëjë betimin si Kryetar i Komunës së Lipjanit. Pas procedurave të betimit, do të vazhdohet me zgjedhjen e Kryesuesit të Kuvendit.”

Artikuj të ngjashëm

December 4, 2025

Shpërthen bombola e gazit në Tiranë, lëndohen pronari dhe punonjësi i...

Lajme të fundit

Shpërthen bombola e gazit në Tiranë, lëndohen pronari...

Fadil Nura nuk kandidon për deputet, e mbështet...

Çmimet e banesave shënojnë ngritje 4.2 për qind krahasuar me 2024

KQZ përmbyll zgjedhjet lokale, certifikon rezultatet edhe të...