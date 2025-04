Nesër seanca e konstituimit të Kuvendit -këto janë katër pikat e rendit të ditës Nëse në Kuvendin e Kosovës do të mblidhen deputetët e zgjedhur nga zgjedhjet e mbajtura më 9 shkurt. Kuvendi i Kosovës do të zhvillojë nesër seancën konstituive të legjislaturës së nëntë me radhë, duke shënuar kështu hapin e parë drejt formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fundit parlamentare. Seanca konstituive do të nis…