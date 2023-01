Nesër rifillon procesi mësimor në komunën e Klinës Drejtoria Komunale e Arsimit në Komunën e Klinës, ka njofton të gjithë nxënësit, mësimdhënësit dhe qytetarët se nesër, më datë 23 janar, rifillon procesi edukativo-mësimor. Procesi do të fillojë në të gjitha shkollat e komunës së Klinës dhe në çerdhen e qytetit. Sipas njoftimit, procesi mësimor do të vazhdojë me orar të rregullt, ndërsa për…