Nesër publikohet bashkëpunimi me Mozzikun, Dafina ndan një sekuencë të shkurtër Dafina Zeqiri na ka furnizuar gjatë gjithë verës me hite të shumta. Një i tillë duket se do të vie shumë shpejt, shkruan lajmi.net. Madje ky projekt është bashkëpunim me reperin e njohur, Mozzik. Ky projekt i tyre vjen ditën e nesërme. Dafina tashmë ka ndarë edhe një sekuencë të shkurtër nga ky projekt./Lajmi.net/ …