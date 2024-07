Nesër protestojnë punëtorët teknik të Kuvendit të Kosovës Nesër para Kuvendit të Kosovës do të protestojnë punëtorët teknikë. Kryetari i Sindikatës së Sektorit Privat, Jusuf Azemi, ka thënë për Klankosova.tv se protesta do të jetë një orëshe. “Protesta do të fillojë nga ora 10:00 deri në ora 11:00, kërkesa është rritja e pagës”, ka thënë Azemi.