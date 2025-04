Nesër protestohet sërish kundër shtrenjtimit të rrymës

Një tjetër protestë kundër shtrenjtimit të rrymës do të mbahet të shtunën më 19 prill, njoftoi grupi “Asnjë cent më shumë”.

Ky grup nuk përjashtoi mundësinë e “përshkallëzimit të aksioneve nëse autoritetet nuk reagojnë ndaj kërkesave të tyre kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike”.

Organizatori i protestës, Besnik Shabiu, derisa njoftoi se protesta e nesërme do të mbahet në orën 12:00 në sheshin “Skënderbeu”, bëri thirrje për pjesëmarrje masive.

Në të njëjtën orë me protestën, të shtunën mbahet edhe vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës.

Shabiu tha se t’i bëjnë thirrje deputetëve të zgjedhur të shtyjnë përpara procesin dhe për të siguruar që “sapo Kuvendi të konstituohet, të thirret menjëherë komisioni për energji dhe ZRRE-ja për të raportuar mbi çështjen e rritjes së çmimit të energjisë”.

“Do të vazhdojmë të jemi edhe më tutje të zëshëm deri në momentet e fundit, ku bashkë me qytetarët do ta fitojmë këtë proces. Ashtu siç kemi paralajmëruar, nesër do të jetë protesta e radhës, e cila do të fillojë nga ora 12:00. Zëri i qytetarëve është mirë të mos ndalet asnjë moment. Nesër, të njëjtën kohë, ka qëlluar të jetë edhe seanca konstituive, e cila po dështon tash e disa herë. Natyrisht, prej këtij sheshi do t’i bëjmë thirrje gjithë deputetëve të Republikës së Kosovës që të shtynë përpara këtë proces, dhe momentin e parë që konstituohet Kuvendi, të thirret menjëherë në Komisionin për energji, ZRRE-ja për raportim, dhe sa më parë ky vendim të pezullohet. Përveç kësaj, do të vazhdojmë me aktivitete të tjera. Nëse edhe pas ditës së nesërme vazhdohet të mos ketë reflektim, natyrisht se do të jemi të detyruar që protesta t’i masivizojmë, dhe ky masivizim nënkupton edhe përshkallëzim. Nuk jemi të lumtur që të japim këso lloj mesazhesh, as nuk jemi në frymën e asaj që përshkallëzohet situata. Por, nëse do të ketë nevojë, siç kemi thënë në fillim, do të bllokojmë edhe rrugët dhe institucionet, në mënyrë që zëri të dëgjohet edhe më tutje,” tha Shabiu.

Ai bëri të ditur se grupi po shqyrton mundësinë e pezullimit të pagesave për çmimin e energjisë elektrike për qytetarët, një hap që, sipas tij, do të ndihmonte në mbrojtjen e interesave të qytetarëve

“Po shohim që prej fillimit e tash, qasja dhe fryma për të qenë pjesë e organizimit të protestës ka ndryshuar komplet. Qytetarët më shumë se kurrë janë të interesuar, për faktin se ata tashmë janë të bindur, tashmë është realitet, çmimet kanë filluar të lëvizin. Ne nuk kemi synim të bëjmë dëme në kuptimin e institucioneve, ideja është të paralizohet aktiviteti i institucioneve, sepse besoj se kjo është kërkesë normale dhe legjitime e qytetarëve. Në momentin që institucionet nuk punojnë në të mirë të qytetarit, pse duhet të funksionojnë? Një prej alternativave që kemi paraqitur është edhe paralizimi i aktiviteteve nëpër institucione, bllokimi i shesheve dhe rrugëve. Përveç kësaj, kemi nisur edhe një iniciativë, të cilën, nëse ka nevojë, sërish do ta aktualizojmë, pjesa e pezullimit të pagesave për çmimin e energjisë elektrike për qytetarët, hap që po e shqyrtojmë, por besoj se qytetarët menjëherë janë aktivizuar dhe e kanë parë si kërkesë legjitime,” ka shtuar ai.

Ardian Bajraktari ka theksuar se ekipi i tij po punon për hartimin e padisë për anulimin e vendimit të aktit administrativ nga ZRRE. Sipas tij, ky vendim është marrë në shpërputhje me autorizimet që ka ky institucion.

“Gjatë gjithë ecurisë së këtij procesi, ne kemi punuar në mënyrë intensive në drejtim të hartimit të padisë, përmes së cilës do të kërkojmë anulimin e vendimit të aktit administrativ. Përkatësisht, ZRRE, duke pasur parasysh faktin se i njëjti është marrë në bindjen tonë në shpërputhje me autorizimet që ka ky institucion, me theks të veçantë për sa i përket çështjes së procedurës së deritashme. Megjithatë, ne po presim publikimin e vendimit, i cili do të duhej të ndodhte, por akoma nuk është bërë. Sot jam drejtuar me kërkesë zyrtare përmes emailit zyrtar ZRRE-së, që ta kemi sa më parë këtë vendim, në mënyrë që ta analizojmë dhe ta procedojmë, përkatësisht ta finalizojmë padinë. Krahas padisë, po punojmë edhe në hartimin e propozimit për masë të përkohshme, si masë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, për faktin se jemi të bindur që plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 100 të ligjit për konflikt administrativ. Për faktin se një vendim i tillë paraqet dëme vështirë të riparueshme për palët në procedurë, përkatësisht për qytetarët. E kemi argumentuar dhe do të përpiqemi edhe tutje ta argumentojmë se është në linjë me praktikat e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, instrument i cili është direkt i zbatueshëm në vendin tonë”, ka thënë Bajraktari.

Zyra e Rregullatorit të Energjisë në Kosovë të premten më 11 prill bëri të ditur se rritja mesatare e tarifave për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, bazuar në të Hyrat e Lejuara Maksimale është rreth 16%,.

Qytetarët e Kosovës nga muaji maj do të paguajnë 16 për qind më shtrenjtë për energjinë elektrike. Kështu kishte thënë kryesuesi i Bordit të ZRRE-së, Ymer Fejzullahu.

Shtrenjtimi i energjisë elektrike, ka shkaktuar reagime të shumta nga bizneset, subjektet politike dhe qytetarët. Kundër shtrenjtimit të rrymës janë mbajtur edhe protesta