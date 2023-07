Nesër përsëri protestë: Protestohet kundër presionit që Serbia po i bën shqiptarëve në Luginën e Preshevës Gjatë ditës së nesërme sheshi i Prishtinës pritet të mbushet përsëri me protestues. Mirëpo këtë here protesta do të organizohet nga Partia e Ballit Kombëtarë Demokratë Shqiptarë. Kjo parti do të protestojë kundër presionit që Serbia po i bën shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Protesta pritet të nis nga Sheshi ‘’Zahir Pajaziti’’ në drejtim të…