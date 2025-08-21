Nesër për herë të 56-të tentohet konstituimi i Kuvendit – Kë do ta propozoj VV-ja?
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sërish nesër (e premte, 22 gusht) në orën 11:00 për vazhdimin e seancës së pesëdhjetë e gjashtë, në përpjekje për të zgjedhur kryetarin e ri të Kuvendit. Kjo seancë vjen pas dështimit të zgjedhjes së kryeparlamentarit në seancën e kaluar, ku Lëvizja Vetëvendosje, si partia me më së shumti…
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sërish nesër (e premte, 22 gusht) në orën 11:00 për vazhdimin e seancës së pesëdhjetë e gjashtë, në përpjekje për të zgjedhur kryetarin e ri të Kuvendit.
Kjo seancë vjen pas dështimit të zgjedhjes së kryeparlamentarit në seancën e kaluar, ku Lëvizja Vetëvendosje, si partia me më së shumti deputetë, propozoi fillimisht Albulena Haxhiun dhe më pas Donika Gërvallën për kryetare të Kuvendit – por asnjëra prej tyre nuk mori shumicën e votave të nevojshme për t’u zgjedhurm transmeton lajmi.net