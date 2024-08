Nesër pa ujë këto pjesë të Prishtinës Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, ka njoftuar se me qëllim të realizimit të kyçjes së gypit të ri në rrjetin ekzistues të ujësjellësit, dhe pas kërkesës nga punëkryesi, nesër do të ketë ndërprerje të planifikuar. Sipas njoftimit, ndërprerja e ujit duhet të bëhet me datë 20.08.2024, nga ora 09 deri në orën 14, dhe përfshinë…