Nesër Osmani pret në takim presidenten e Komisionit Evropian Presidentja Vjosa Osmani nesër do ta presë në takim presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Në njoftimin e lëshuar nga Presidenca thuhet se takimi do të fillojë nga ora 13:15. Pas takimit do të mbajnë një konferencë, mediat do të marrin pamje në fillim të takimit.