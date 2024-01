Nesër organizohet marsh në Podujevë, kërkohet drejtësi për Lulzim Fejzullahun Nesër do të organizohet një marsh për të kërkuar drejtësi për 18-vjeçarin Lulzim Fejzullahu nga Podujeva, i cili u shkel me veturë dhe u rrah brutalisht për vdekje nga dy persona më 13 janar. Vendtakimi do të bëhet në ora 13:00 në vendin ku u vra Lulzimi. Kështu ka njoftuar aktivistja Zana Avdiu. “Bejni share,…