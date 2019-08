Nesër nis Seminari i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare

Seminari do të mbledhë në Prishtinë studiues të shumtë nga vende të ndryshme.

Sipas drejtorit të Seminarit, Shkumbin Munishi edhe këtë vit interesimi i studentëve për të mësuar gjuhën shqipe është i madh.

Po ashtu edhe një numër i konsiderueshëm studiuesish do të marrin pjesë në sesionet dhe tryezat shkencore.

Kurset e gjuhës që do të organizohen në kuadër të seminarit do të jenë në tri nivele, në nivelin e parë, të mesëm dhe atë të lartë.

Përveç kurseve, në kuadër të aktiviteteve shkencore, Munishi thotë se do të ketë edhe ligjërata e tryeza të ndryshme që do të mbahen nga profesorë të ndryshëm e po ashtu do të ketë edhe referime shkencore.

Seminari do t’i zhvillojë punimet nga 19 deri më 30 gusht, ndërsa temat bosht të Seminarit për sesionet shkencore (29 – 30 gusht 2019) janë:

Gjuhësi: Struktura e shqipes aktuale Letërsi: Si ëndërrohet në letërsinë shqipe Kulturologji: Rrjetet sociale, politika dhe etika

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: FakultetiFilozofik) të Universitetit të Prishtinës.

Ky Seminar organizohet për studiues e studentë që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht.

Seminari ka zhvilluar gjithsej tridhjetë e shtatë sesione.

Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.