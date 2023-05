​Nesër në Hagë vazhdon gjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve Ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimit, do dalin para trupit gjykues përsëri të mërkurën e kësaj jave. Gjykimi ndaj tyre do të vazhdojë me dëgjimin e dëshmitarit të radhës nga Zyra e Prokurorit të Specializuar. Në këtë proces deri tani janë dëgjuar tre dëshmitarë të prokurorisë…