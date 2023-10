Nesër ndryshime temperaturash, parashihen vranësira e rrëbeshe shiu Për të enjten parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes pritet lokalisht të ketë rrebeshe të izoluara shiu, të shoqëruara me ndonjë shkarkesë elektrike. Reshjet sipas meteo, kryesisht do të jenë të përqëndruara në Rrafshin e Dukagjinit. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 10-30…