Nesër më freskët në Kosovë, temperaturat bien nën 30 gradë Nesër në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira ku gjatë mëngjesit parashihen vende-vende edhe riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 23-28 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-6 m/s.…