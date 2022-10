Nesër mblidhet Kuvendi: Zhvillohet interpelancë me ministrin Murati për çështjen e pagave Seanca e radhës plenare e Kuvendit do të mbahet të premten, duke filluar nga ora 10:00. Kështu është njoftuar përmes një komunikate për media, ku është njoftuar edhe rendi i ditës, i cili përfshin, deklarimet jashtë rendit të ditës, pyetjet parlamentare, shkruan lajmi.net. Po ashtu në rënd të ditës është edhe interpelanca me ministrin e…