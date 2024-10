Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të mblidhet nesër për të vendosur lidhur me seancën e radhës si edhe rendin e ditës. Në mbledhjen që fillon në orën 11:00, do të jenë në shqyrtim më shumë se 30 pika mes të cilave edhe votimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Kryesia kishte takim edhe në fillim të…