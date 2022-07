Nesër mblidhet Këshilli i Sigurimit, Kurti: Ka kriminel të ngjyrave të ndryshme që nuk u pëlqen ligjshmëria Albin Kurti kryeministër i Kosovës, ka deklaruar se nesër do të mbahet mbledhja e Këshillit të Sigurisë. Kurti ka thënë se do të diskutohen për çështjet që do të shfaqen e që duhet t’i kenë parasysh, shkruan lajmi.net. “Mbledhje të Këshillit të Sigurisë do të kemi me krerët e autoriteteve dhe me disa ministra. Do…