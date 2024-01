Nesër mblidhen në Shkup liderët e Ballkanit Perëndimor Liderët e Ballkanit Perëndimor do të mblidhen nesër në Shkup, ku do të diskutojnë planin e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor të miratuar nga Komisioni Evropian me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe organizatave rajonale. Mikpritës i takimit do të jetë kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, ndërsa pjesëmarrës pritet të jenë edhe kryeministri i Kosovës,…