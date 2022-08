Nesër mbahet vazhdimi i seancave plenare, në rend dite propozim-rezoluta për rritjen e çmimeve Kuvendi i Kosovës nesër në orën 13:00, do të mbajë vazhdimin e seancave plenare të 21, 28 dhe 29 korrikut. Në rend dite do të jenë shtatë pikat e papërfunduara të seancës plenare të 21 korrikut dhe dy pikat e seancave të 28 dhe 29 korrikut. Në rend dite do të jenë edhe votimi i…