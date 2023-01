Nesër lansohet Pilot-Projekti për Lidhjen e Qytetarit me Adresë Unike Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se nesër do të mbahet ceremonia e lansimit të Pilot-Projektit për Lidhjen e Qytetarit me Adresë Unike. Në këtë ceremoni, sipas njoftimit të MPB-së do të marrin pjesë ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, zëvendësministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi,…