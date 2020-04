Nesër qytetarët e Kosovës do të njoftohen me masat e reja të ndërmarra nga ministria e Shëndetësisë.

Kjo u bë e ditur me anë të një njoftimi të mëhershëm për media, ku u tha se masat do të jenë rigoroze, shkruan lajmi.net.

“Nesër, me datë 12 prill 2020, do të mbahet një konferencë të jashtëzakonshme për media ku do të prezantohen masat e reja rigoroze që do të ndërmerren për përhapjen e mëtejme të Covid-19 në Kosovë”, thuhet në komunikatë.

Ndërkaq, vetëm gjatë ditës së sotme MSH ka marrë vendim që në karantinë të futen komuna e Prishtinës, Ferizajt dhe ajo e Suharekës. /Lajmi.net/