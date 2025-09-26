Nesër i jepet lamtumira e fundit vëllait të Gjestit
Një aksident i rëndë më fatalitet ka ndodhur sot rreth orës 14:05 në fshatin Treboviq-Pejё. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vëllau i reperit Gjesti. Familjarët kanë njoftuar varrimi i të ndjerit do të më 27.09.2025, në varrezat e fshatit Pavlan në orën: 17:00.
