Nesër i jepet lamtumira e fundit vëllait të Gjestit

Një aksident i rëndë më fatalitet ka ndodhur sot rreth orës 14:05 në fshatin Treboviq-Pejё. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vëllau i reperit Gjesti. Familjarët kanë njoftuar varrimi i të ndjerit do të më 27.09.2025, në varrezat e fshatit Pavlan në orën: 17:00.

Lajme

26/09/2025 22:05

