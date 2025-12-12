Nesër hyrja në Vushtrri në drejtimin për Prishtinë do të jetë e bllokuar për gjashtë orë

12/12/2025 22:52

Hyrja në Vushtrri nga drejtimi për Prishtinë do të jetë e mbyllur për gjashtë orë.

Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Mjedisit, Hysen Durmishi, dhe ka kërkuar nga qytetarët të përdorin rrugë alternative.

“Të dashur qytetarë, nesër, më 13.12.2025, për shkak të asfaltimit të bypass-it të Vushtrrisë, segmenti Smrekonicë – hyrja në Vushtrri (drejtimi për Prishtinë) do të jetë i mbyllur nga 08:00 – 14:00”, ka njoftuar Durmishi në Facebook.

