Nesër hyrja në Vushtrri në drejtimin për Prishtinë do të jetë e bllokuar për gjashtë orë
Hyrja në Vushtrri nga drejtimi për Prishtinë do të jetë e mbyllur për gjashtë orë.
Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Mjedisit, Hysen Durmishi, dhe ka kërkuar nga qytetarët të përdorin rrugë alternative.
“Të dashur qytetarë, nesër, më 13.12.2025, për shkak të asfaltimit të bypass-it të Vushtrrisë, segmenti Smrekonicë – hyrja në Vushtrri (drejtimi për Prishtinë) do të jetë i mbyllur nga 08:00 – 14:00”, ka njoftuar Durmishi në Facebook.