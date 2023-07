Nesër hapet Marketi i Ndërtimit, organizim i veçantë ku qytetarët mund të blejnë banesa e produkte tjera të ndërtimit me super zbritje Marketi i Ndërtimit është një risi për tregun e Kosovës, ku bashkohen kompanitë më prestigjioze të ndërtimit dhe jo vetëm. Qytetarët që do ta vizitojnë këtë panair do të kenë mundësi të përfitojnë çmime që as që do të mund t’i kishin imagjinuar.Pritjet e organizatorëve janë që në këtë panair të marrin pjesë mijëra veta,…