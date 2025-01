Nesër fillon gjykimi për vrasjen e Liridona Ademajt Nesër do të filloj gjykimi për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. Shqyrtimi fillestar do të mbahet në Departamentin për Krime të Rënda tek Gjykata Themelore në Prishtinë dhe do të filloj nga ora 11:00. Në lidhje me këtë ka njoftuar vëllai i viktimës, Leonard Ademaj. “Ne si familje besojmë në drejtësi dhe shpresojmë që…