Nesër fillojnë reduktimet e energjisë në Kosovë: 6 orë me rrymë, 2 orë pa rrymë KEDS ka bërë të ditur se ka pranuar urdhëresën nga Qendra Nacionale Dispeçerike e Kosovës, pjesë e KOSTT, që të fillojë me kufizimet e energjisë elektrike nga ora 8:00 e ditës së hënë – datë 15 gusht. Në komunikatën e KEDS-it thuhet se këto kufizime, në bazë të planit të dërguar, do të jenë deri…