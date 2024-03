Nesër fillojnë punimet në rrugën Prishtinë- Mitrovicë, Kurti e Aliu do të shohin nga afër punimet Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nesër bashkë me ministrin e Infrastrukturës Liburn Aliu, do të jenë në terren. Bëhet fjalë për fillimin e punimeve në rrugën Prishtinë-Mitrovicë. “Me rastin e fillimit të punimeve për Projektin ” Zgjerimi i Rrugës Nacionale M2″, të rrugës Prishtinë – Mitrovicë , organizuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe…