“Nesër do të jetë natë e madhe, do t’i them gjërat ashtu siç janë”, çfarë po paralajmëron Donald Trump? Një ditë para se të mbajë fjalimin e tij të parë në Kongres gjatë presidencës së dytë, Donald Trump ka nxitur spekulime me një postim në rrjete sociale. “Nesër do të jetë natë e madhe. Do t’i them gjërat ashtu siç janë”, shkroi Donald Trump Por, ajo që ka ndezur debat është një postim që…