Nesër do të hapet Qendra për trajtimin e qenve endacakë në Prishtinë Komuna e Prishtinës ka njoftuar se nesër, me fillim në orën 11:00, do të mbahet ceremonia e hapjes së Qendrës për trajtimin e qenve endacakë. Në njoftimin e Komunës, thuhet se kjo qendër do të kontribuojë në reduktimin e numrit të qenve në rrugë, përmirësimin e shëndetit të tyre dhe promovimin e mirëqenies së kafshëve.…