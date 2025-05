Nesër deputetët e AAK i dërgojnë në Kushtetuese kërkesë për vendimin e Kuvendit lidhur me votimin e fshehtë Nesër, më 12 maj në ora 11:00, deputetët e AAK-së do t’i dorëzojnë në Gjykatë Kushtetuese kërkesë për vendimin e Kuvendit lidhur me votimin e fshehtë. Ky dokument është titulluar “Transkript i Mbledhjes Konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 prill, si dhe më…