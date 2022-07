Nesër dalin në shitje biletat për meçin e Florian Markut Nesër do të dalin në shitje biletat për meçin e radhës të boksierit shqiptar, Florian Marku. Siç njofton vetë ai, që prej orës 10:00 të mëngjesit, të gjithë ata që duan ta shohin këtë përballje, biletat mund t’i gjejnë në AL.EBILETA.AL. Shqiptari do të ndeshet me Miguel Parra Ramirez, më 25 gusht në stadiumin “Air…