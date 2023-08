Nesër bëhet shpërndarja e certifikatave të aftësimit profesional për 35 të burgosur në Qendrën Korrektuese të Dubravës Gjatë ditës së nesër në Qendrën Korrektuese të Dubravës do të bëhet shpërndarja e certifikatave të aftësimit profesional për 35 të burgosur. Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media nga Qendrës Korrektuese e Dubravës. Ceremonia do të mbahet në orën 11:00. Sipas njoftimit është bërë e ditur se Certifikatat do të ndahen nga…