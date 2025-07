Nesër bëhen 14 vjet prej kur heroikisht në Zubin Potok u shua polici Enver Zymberi.

Për nder të kontributit të tij dhe të gjithë policëve të rënë në krye të detyrës, nesër në Kosovë shënohet Dita Memoriale.

E tërë dita do të shënohet me një mori aktivitetesh, ku pjesëmarrës pritet të jenë Xhelal Sveçla, Gazmend Hoxha e krerë të tjerë shtetërorë.

Vizita do të realizohen në Kaçanik, te familja e policit të rënë në detyrë, Muhamed Lika, si dhe në Vushtrri, te familjet e Afrim Bunjakut dhe Enver Zymberit.

“Në shënim të 14 vjetorit të rënies së heroit Enver Zymeri dhe Ditës Memoriale të zyrtarëve policorë të rënë në krye të detyrës do të organizohen aktivitete sportive që përfshijnë ecje, çiklizëm, vozitje me motorë dhe gara me kayak” thuhet në njoftim.

Kjo është agjenda e plotë:

08:00 – Vizita te familja e zyrtarit policor të rënë në kryerje të detyrës Muhamed Lika

09:00 – Homazhe shtetërore te lapidari i policëve të rënë – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë

10:00 – Homazhe tek varri i heroit Afrim Bunjaku

10:15 – Vizitë në familjen e heroit Afrim Bunjaku

10:45 – Homazhe tek varri i heroit Enver Zymeri

11:30 – Vizitë në familjen e heroit Enver Zymeri

12:30 – Homazhe tek lapidari në vendin e rënies së heroit Enver Zymeri

Marshutat e ekipeve përfshijnë zona/komuna nga jugu drejt veriut të Republikës së Kosovës, përmes vendit të rënies së heroit Enver Zymeri, Varage-Zubin Potok.

17: 00 – Ceremonia e pritjes së marshuesve në Qendrën për trajnim për kërkim shpëtim “Berim”, Zubin Potok- Ujman,