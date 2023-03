Nesër BBC-ja do të jetë thatë, largohen të gjithë nga emisioni i sportit

Një nga televizionet më të mëdha në Britanin e Madhe është goditur nga largimet gjatë mbrëmjes së sotme.

Sot gjatë ditës u dha një lajm nga ky televizion, se Gary Lineker, legjenda e futbollit nuk do të jetë më prezantues në emisionin “Match of the Day” që ka për qëllim transmetimin e Premier League, shkruan Lajmi.net

Askush nuk ishte i kënaqur me këtë vendim dhe menjëherë pas tij u larguan dyshja e analistëve, Alan Shearer dhe Ian Wright.

🚨 Alan Shearer has informed the BBC that he will not appear on Match of the Day tomorrow night, in solidarity with Gary Lineker. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/ga5Bpbmd0U — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 10, 2023

Por, kjo nuk është e gjitha – dy largime konfirmohen tani. Dyshja e gazetarëve, Alex Scott dhe Mark Chapman gjithashtu u larguan duke u solidarizuar me Gary Lineker dhe dyshen e analistëve.

Kujtojmë që nga nesër fillon xhiro e 27-të e Premier League, me ndeshjen e parë në ora 13 e 30 mes Bournemouth dhe Liverpoolit./Lajmi.net/