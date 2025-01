Nesër ATK mban konferencë, prezantohen rezultatet e arritura gjatë vitit 2024 Gjatë ditë së nesërme drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj do të mbajë konferencë. Sipas njoftimi, në këtë konferencë do të prezantohen rezultatet e arritura gjatë vitit 2024. Konferenca do të mbahet me fillim nga ora 14:00 në zyrat e ATK-së./