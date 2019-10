Nëse shkoni në Austri ose Gjermani, përgatituni për kontrolle

“Në përputhje me rrethanat, ne do të vazhdojmë me kontrollet që tashmë kryejmë në kufirin me Slloveninë dhe Hungarinë,” tha ministri i Punëve të Brendshme i Austrisë Wolfgang Peschorn.

Ai tha se kontrollet kufitare në zemrën e Evropës janë treguar se kanë një efekt pozitiv në frenimin e lëvizjeve të migracionit.

Pechorn tha se kishte nevojë për të vazhduar kontrollin pasi Gjermania kishte vendosur ta bënte këtë.

Kontrollet kufitare do të shtrihen për gjashtë muaj të tjerë dhe, si Gjermania dhe Peshorn, është lënë e hapur nëse ato do të zgjaten më pas.

Së pari, Sllovenia kritikoi vendimin e Austrisë dhe konsideroi se shtrirja e kontrollit kufitar ishte plotësisht e panevojshme dhe shkaktoi dëme të mëdha ekonomike.

Austria futi kontrolle në kufirin me Slloveninë dhe Hungarinë për shkak të krizës së migrantëve në vjeshtën e 2015, transmeton KosovaPress.

Në vendkalimet e mëparshme kufitare, të cilat u braktisën pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Shengenit, policia që atëherë ka kontrolluar automjetet ku ata besojnë se migrantët mund të fshihen.

Ky kontroll ngadalëson ndjeshëm trafikun, dhe mbi të gjitha gjatë pushimeve, shkakton kilometra kolona.